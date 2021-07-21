Двое в лодке, не считая Маска: можно ли Брэнсона и Безоса назвать настоящими астронавтами

Богатейший человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос 20 июля совершил 10-минутный суборбитальный полет на корабле New Shepard, построенном его компанией Blue Origin. Научный обозреватель Николай Гринько – о том, как проходил полет и можно ли считать его по-настоящему космическим.



Первая половина XXI века ознаменована появлением частной космонавтики и первыми ласточками космического туризма. Конечно, это удовольствие недешевое, пока полеты доступны только очень богатым людям. Именно поэтому главными лицами частной космонавтики стали три миллиардера: Ричард Брэнсон, Джефф Безос и Илон Маск. Правда, последний до сих пор так и не побывал в космосе, хотя и купил билет на один из будущих полетов Virgin Galactic. Впрочем, Брэнсона с Безосом тоже сложно назвать настоящими астронавтами. Но обо всем по порядку.

11 июля 2021 года глава Virgin Galactic (и приятель Илона Маска) Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет, поднявшись на высоту 86 километров над Землей. В состав экипажа, кроме Брэнсона, вошли три астронавта и два пилота. До высоты 15 километров ракетоплан Unity поднимался с помощью самолета-носителя, а затем отделился и продолжил подъем самостоятельно. Во время путешествия пассажиры несколько минут находились в состоянии невесомости, а затем корабль вернулся на Землю.

9 дней спустя, 20 июля, в 09:13 утра с площадки Blue Origin в техасской пустыне стартовал Джефф Безос. Его полет проходил по более традиционной схеме – с помощью ракеты New Shepard. Помимо Безоса, космическими туристами стали его брат Марк, 82-летняя женщина-пилот Уолли Фанк (на сегодняшний день это самый пожилой человек, побывавший в космосе) и 18-летний подросток Оливер Деймен – самый молодой космический турист. В итоге ракета достигла высоты 107 километров, что на 21 километр выше достижения Брэнсона. После благополучного приземления Джефф заявил, что это был "лучший день в его жизни".

Почему же скептики до сих пор не хотят причислить миллиардеров к настоящим астронавтам? Дело в том, что реальную границу, за которой заканчивается земная атмосфера и начинается космос, установить невозможно. Газовая оболочка нашей планеты с высотой не заканчивается внезапно, она постепенно становится все более и более разреженной, пока не исчезает совсем, поэтому точную воображаемую линию здесь провести нельзя.



Безос напирает на тот факт, что его аппарат поднялся выше так называемой линии Кармана – отметки 100 километров. Но эта линия – понятие не астрономическое, а политическое. Так называют высоту над уровнем моря, которая условно считается верхней границей государств. Грубо говоря, если летательный аппарат одной страны пролетит над территорией другой ниже линии Кармана, то он будет считаться нарушителем границы, если выше – то нет.

Еще один довод в пользу того, что Брэнсона и Безоса можно называть космонавтами, – это невесомость. Во время обоих полетов экипажи испытали такое состояние. Но на самом деле это тоже не показатель. Ошибочно думать, будто на высоте 100 километров нет земной гравитации. Она там есть – и совсем ненамного меньше, чем на поверхности Земли. Невесомость на космических станциях возникает не потому, что они удалились от планеты, а потому, что они движутся по орбите, постоянно и равномерно падая. Именно поэтому тренировки астронавтов проводят на самолетах, движущихся по параболической траектории, и для этого совсем не обязательно выходить за пределы атмосферы.

Так что, по мнению скептиков, ни высота, ни невесомость не делают полеты Брэнсона и Безоса по-настоящему космическими. И все же на сегодняшний день это самое большое достижение для обычных людей, не проходивших многолетнюю профессиональную подготовку. Подобные путешествия, то есть в чистом виде космический туризм, – аттракцион, в котором пассажиры не оказывают на исход полета практически никакого влияния. Это увеселительная прогулка, пусть пока и невероятно дорогая.