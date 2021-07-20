Космический корабль New Shepard завершил первый пассажирский полет

Фото: YouTube/Blue Origin

Космический корабль New Shepard завершил первый пассажирский суборбитальный полет.

Пассажиром и инициатором полета выступил миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос. Вместе с ним в полет отправились его младший брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уэлли Фанк, а также 18-летний американец Оливер Деймен.

В ходе экспедиции космический корабль поднялся на высоту 100 километров. Четыре минуты из одиннадцати, отведенных под полет, члены экипажа испытывали невесомость.

Отделившаяся от ракеты-носителя капсула спустилась на землю на парашютах. Носитель также совершил вертикальную посадку. Управление кораблем осуществлялось в автоматическом режиме.

Перед полетом Безос во время интервью ряду американских телеканалов заявил, что не соперничает с другими предпринимателями, которые планируют совершить туристические полеты в космос.

"Здесь дело не в соперничестве, а в том, чтобы проложить путь в космос, чтобы последующие поколения могли делать в космосе невероятные вещи...Первым в космосе был один человек – его звали Юрий Гагарин. Это был давно. Думаю, я буду 570-м или около того", – заявил Безос.

До Безоса суборбитальный полет совершил космолет Unity-22 компании Virgin Galactic во главе с основателем миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту. Летательный аппарат поднимался на высоту 86 километров над Землей.

