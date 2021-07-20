Американские ученые предупредили о масштабных наводнениях из-за изменения лунной орбиты

На минувшей неделе американские ученые опубликовали результаты исследований об изменении орбиты Луны. По прогнозам ученых, в 2030-х годах из-за космического явления и повышения уровня Мирового океана прибрежные города может буквально смыть с лица Земли. Научный обозреватель Николай Гринько – о том, что же на самом деле происходит и почему не нужно срочно переезжать из приморских городов.



Фото: AP Photo/Michael Probst

Человечество всегда опасалось явлений природы большой силы: ураганы, цунами и землетрясения тысячелетиями пугали людей. Сегодня мы знаем о собственной планете неизмеримо больше, чем десять веков назад, но все равно продолжаем бояться, часто даже не пытаясь разобраться в сути.

Так произошло и в этот раз. Авторы исследования, опубликованного в научном журнале Nature Climate Change, как раз стремились развеять ненужные опасения, но получилось наоборот: новость подхватили и снабдили совершенно противоположным посылом. Формально в СМИ все факты приводятся верно, но едва ли не каждый пункт нуждается в пояснении.

Начнем с Луны. Все знают, что океанские приливы вызваны притяжением нашего естественного спутника: почти на каждом пляже мира уровень воды поднимается дважды в сутки. Луна вращается вокруг Земли, но плоскость ее орбиты немного наклонена: она примерно на пять градусов не совпадает с плоскостью вращения Земли вокруг Солнца.

В результате, Луна оказывается то чуть ближе, то чуть дальше от нашей планеты. В определенные моменты лунное притяжение возникает под таким углом, что оно делает один из двух суточных приливов немного выше, при этом второй становится настолько же ниже. Впервые люди это заметили еще в начале XVIII века. Причем разница эта редко достигает 3–5 сантиметров и по большей части заметна только специалистам. Такое явление происходит периодически, с длинным циклом в 18,6 года.



Лунная орбита действительно меняется, но это не разовое событие: траектория движения Луны не статична, она слегка колеблется миллионами лет, и никаких глобальных изменений в этом не произошло.



Что же изменилось за последнее время? Ответ также известен каждому: изменился уровень океана. Сегодня, пожалуй, не осталось людей, которые не понимали бы: глобальное потепление размораживает естественные хранилища воды нашей планеты – ледники. Полярные шапки тают, огромные объемы пресной воды поступают в океаны, это вызывает изменения даже в "работе" больших океанских течений вроде Гольфстрима.



Фото: AP Photo/Michael Probst

Но самый заметный эффект – это повышение среднего уровня воды. Есть целые страны, например Мальдивы, существованию которых угрожает увеличившийся океан. Правда эти государства маленькие, островные, их высота над поверхностью не превышает полутора-двух метров. А раз общий уровень воды стал больше, то и приливы, соответственно, становятся все выше и выше.

По прогнозам ученых, к середине 2030-х годов приливы действительно поднимутся настолько, что это станет заметным, но этот прогноз все же не применяется равномерно к каждой береговой линии по всему миру.

В итоге мы имеем, что повышение температуры по всей Земле – действительно очень опасное явление, человечеству необходимо срочно принимать меры, чтобы избежать накопления в атмосфере парниковых газов и снизить общую температуру. Уровень океана действительно повышается и с каждым годом становится больше примерно на три миллиметра.

Но давайте посчитаем: через 10 лет эта разница составит, соответственно, три сантиметра. То есть те самые увеличенные приливы, высота которых была на пять сантиметров больше обычного, к 2030 году станут на восемь сантиметров выше стандартной приливной отметки. При этом компенсирующие приливы, которые случаются в эти же сутки, станут на столько же сантиметров ниже. Можно ли при этом говорить, что прибрежные города смоет? Разумеется, нет.

Конечно, приведенные данные не означают, что с земным климатом можно ничего не делать. При нынешних темпах роста температуры уровень Мирового океана к концу XXI века поднимется примерно на метр, это уже станет намного более серьезной опасностью. Так что расслабляться не стоит. Будем надеяться, что человечество сумеет обуздать собственные выбросы и уже через полвека глобальное потепление остановится. Хотя…