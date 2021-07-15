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Ученые назвали мегаполисы основным виновником выброса парниковых газов

Китайское чудо: половина вредных выбросов в атмосферу приходится на 25 городов мира
наука

Группа китайских ученых выяснила, что всего 25 мегаполисов планеты выбрасывают в атмосферу большую часть всех городских парниковых газов. Лидером по показателям загрязнения оказалась Азия – почти все эти города расположены в Китае и Японии. О том, почему так происходит и сможет ли человечество когда-нибудь отказаться от проживания в городах, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: depositphotos/friday

Сегодня около 56% населения мира проживает в городах, и, согласно прогнозам, в ближайшие десятилетия эта цифра будет только увеличиваться. Если верить данным экологов, более 70% всех выбросов парниковых газов приходится именно на города. Группа китайских ученых из Университета Сунь Ятсена провела подробные исследования и получила удивительные результаты: оказалось, что больше половины всех городских выбросов приходится всего на 25 крупнейших городов планеты. Два с половиной десятка мегаполисов загрязняют атмосферу больше, чем все остальные города Земли.

Группа исследователей собрала официальные данные по 157 крупнейшим населенным пунктам всех континентов, объединив количество выбросов парниковых газов в одну таблицу. В нее вошли самые крупные города 53 стран мира. Сразу определились территории с самым высоким уровнем выбросов – ими оказались Китай, США, Индия и Европа. Казалось, что количество углерода, поступающего в атмосферу Земли, должно распределиться по этим зонам приблизительно равномерно, но составленная карта выбросов показала, что это не так.

Целых 52% всех загрязнений пришлись на 25 мегаполисов, большинство из которых расположены в Азии. В число азиатских "антирекордсменов" вошли китайские Ханьдань, Шанхай и Сучжоу, а также японский Токио. В списке также фигурируют, например, Кейптаун, Стамбул и Москва, но все же подавляющее большинство городов-загрязнителей находятся в Китае. Авторы исследования связывают это с тем, что многие страны размещают свои производства именно здесь, предприятия активно загрязняют атмосферу. Кстати, поскольку выборка делалась за несколько лет, стало понятно, какие города наиболее активно снижают уровень выбросов. Ими оказались Осло, Хьюстон, Сиэтл, Рио-де-Жанейро, Куритиба, Йоханнесбург и Венеция.

Некоторые футурологи считают, что человечеству довольно скоро придется отказаться от концепции городского проживания, и главной причиной может стать именно выброс парниковых газов. Основные источники углерода в городах – это транспорт и локальные энергостанции, сжигающие топливо. Оба этих пункта критически важны для существования городов: без транспорта, отопления, освещения, водоснабжения, строительства жизнь в такой крупной агломерации невозможна. Перевести одномоментно всю эту инфраструктуру на "зеленую" энергию не получится, и города надолго останутся заложниками "грязных" схем получения энергии.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Единственный способ, в котором футурологи видят спасение, это расселение в небольшие населенные пункты, в идеале – во множество частных домов, разнесенных на огромные территории. С одной стороны, это кажется нереализуемым, но, как говорят специалисты, за 50–70 лет такой план вполне можно осуществить. Перевести хотя бы один городской квартал на электроэнергию, вырабатываемую солнечными панелями и хранящуюся в огромных аккумуляторах, невероятно сложно. Но построить несколько сотен отдельных домов на одну семью, которые будут функционировать на новых технологиях, намного проще и дешевле.

Пандемия показала, что очень много рабочих задач можно выполнять удаленно, не выходя из дома, а службы доставки внезапно заменили нам походы по магазинам. Если доставка дронами и летающие электромобили будут развиваться прежними темпами, то вполне возможно, что через полвека нам будут не нужны дороги. Главное – наладить надежную связь и постоянный приток возобновляемой энергии, и тогда человечество действительно сможет жить, не сбиваясь в огнедышащие мегаполисы, а распределившись по миру.

Согласимся, все это сейчас звучит очень непривычно и странно. Но точно такой же странностью когда-то казались железные дороги, летательные аппараты тяжелее воздуха, орбитальные станции, конвейерное производство, интернет, квантовые вычисления… Давайте подождем. Может быть, города и правда скоро исчезнут. Хотя…

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Гринько Николай

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