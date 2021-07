Брэнсон против Безоса: кто победил в космической гонке миллиардеров

Миллиардер Ричард Брэнсон совершил успешный полет к границе атмосферы планеты на космолете Unity-22 компании Virgin Galactic. Через неделю еще один человек из списка богатейших людей планеты – Джефф Безос – планирует космический полет на первом пилотируемом корабле своей компании. Мероприятие запланировано на 20 июля, в путешествие бизнесмен возьмет с собой младшего брата. Научный обозреватель Николай Гринько рассказывает, почему миллиардеры соревнуются за свое место в космосе.



Термин "космическая гонка" в последние полвека употреблялся исключительно в масштабах государств. В первую очередь, конечно, речь шла об СССР и США, именно их противостояние в космосе традиционно называли гонкой. Страны пытались обогнать друг друга: первый запуск, первый спутник, первый человек на орбите, первая лунная станция, первая экспедиция на Луну, первая женщина в космосе… Со временем страсти поугасли, а потом противоборство и вовсе сошло на нет. Казалось, что забег завершен, государства давно сотрудничают в этой области, символом такого взаимодействия стала Международная космическая станция. Но не тут-то было.

На смену государственным проектам пришла частная космонавтика, здесь противоборство вспыхнуло с новой силой. Только теперь за каждой из сторон стоят конкретные люди, обладающие огромными амбициями и огромными же деньгами. Новый этап можно смело назвать космической гонкой миллиардеров. Долгое время в ней считался лидером Илон Маск – на его счету множество удачных запусков орбитальных аппаратов, постройка и испытания новых космических кораблей, развивающаяся сеть спутникового интернета и амбициозные планы колонизации Марса. Но желанием покорить космос (причем лично!) обладают и другие. На данный момент мы знаем еще два имени: Джефф Безос и Ричард Брэнсон.

Безос – основатель компании Amazon, первый человек в истории, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов. С 2017 года он занимал верхнюю строчку рейтинга Forbes, в 2021-м ненадолго уступил ее Илону Маску, но затем вновь вернулся на позицию богатейшего человека в мире. Нет ничего удивительного в том, что 57-летний Безос рвется в космос: на Земле он давно может позволить себе абсолютно все... Созданная им в 2000 году аэрокосмическая компания Blue Origin разрабатывает корабли New Shepard, New Glenn и лунный посадочный модуль Blue Moon, который будет использован NASA в рамках лунной программы "Артемида". На 20 июля 2021 года Джефф Безос назначил свой полет в космос: ракета доставит капсулу New Shepard на высоту 100 километров, что позволит экипажу на несколько минут испытать чувство невесомости. Вместе с миллиардером планируют отправиться его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Франк и некий неизвестный, купивший место за 28 миллионов долларов.



Но Безос не станет первым миллиардером в космосе: это место уже занял Ричард Брэнсон, один из самых богатых жителей Британии, его состояние больше 5 миллиардов долларов. Брэнсон в 2004 году основал компанию Virgin Galactic, которая планирует заниматься туристическими суборбитальными полетами с помощью ракет и ракетопланов. И в прошлое воскресенье, 11 июля 2021 года, на 9 дней раньше Безоса, Брэнсон совершил свой первый полет именно на ракетоплане. Это модульный летательный аппарат, состоящий из двухфюзеляжного самолета White Knight Two, который несет на себе VSS Unity – пилотируемый корабль, тоже напоминающий самолет. В отличие от Безоса 70-летний Брэнсон не брал с собой туристов – в составе экипажа было 5 сотрудников Virgin и сам миллиардер. Ракетоплан доставил их на высоту около 90 километров, а затем благополучно вернул на Землю.

Все, что остается обставленному Безосу, – уповать на высоту полета. Если он уже не может стать первым миллиардером в космосе, то хотя бы попытается побить "миллиардерский" рекорд высоты, поднявшись на 10 километров выше соперника. Безос даже утверждает, что полет Брэнсона и вовсе нельзя считать космическим, так как специалисты установили приблизительную границу космоса на высоте 100 километров.

И лишь Илон Маск, похоже, не испытывает по этому поводу никакой зависти, а лишь подшучивает над ними в Twitter. Возникает ощущение, что он считает космическую гонку Безоса и Брэнсона чем-то вроде детской возни в песочнице и, похоже, готовится стать первым миллиардером на Луне, а то и на Марсе. Хотя…