Экс-жена Паши Техника заявила об избиении и ограблении рэпера

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/techniquepashalive

Неизвестные избили и ограбили рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на бывшую жену музыканта Еву Карицкую (Карину Мельничук).

Экс-супруга указала, что рэпера нашли в районе с подбитым лицом, также у него украли куртку редкой модели стоимостью 500 тысяч рублей и мобильный телефон. Карицкая уверена, что нападавшим будет тяжело продать верхнюю одежду.

Кроме того, она опубликовала снимок предполагаемых злоумышленников – парня и девушки, которые ранее сфотографировались с музыкантом, а потом "под руки привели Пашу домой без куртки, телефона и ключей от квартиры". Позже молодой человек сказал, что Техник дал ему куртку поносить и предложил забрать вещь, рассказала бывшая жена и добавила, что многие знакомые пользуются невменяемым состоянием рэпера и забирают его вещи.

Карицкая уточнила, что заявление в полицию уже подано.

При этом сам Техник рассказал, что не стал обращаться в полицию, так как подозреваемых уже нашли общие знакомые. Кроме того, украденную куртку, которая, по словам рэпера, стоит 250 тысяч рублей, якобы принесли накануне, но было поздно, поэтому мужчина не смог ее забрать.

"Травма, по голове ударили, но я так смутно помню. Я пил шампанское. <...> У меня одна проблема – у меня телефон iPhone 15 Pro обычный, он был в куртке, но они говорят, что его там нет. Да я вот думаю, на самом деле, есть ли смысл обращаться (в полицию. – Прим. ред.). Потому что телефон лежал в кармане этой куртки, он не мог вывалиться", – сказал Техник.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД РФ из-за распространения Техником деструктивного контента. С ее слов, мужчина пропагандирует запрещенные вещества, рекламирует магазины по продаже наркотиков и распространяет порнографический контент. Мизулина прокомментировала, что после ее обращения рэпер стал удалять посты.

