Глава Лиги безопасного интернета пожаловалась в МВД РФ на рэпера Пашу Техника

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/techniquepashaa84

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД России из-за распространения рэпером и блогером Пашей Техником (настоящее имя Павел Ивлев) деструктивного контента. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, Паша Техник пропагандирует запрещенные вещества, рекламирует магазины по продаже наркотиков и распространяет порнографический и другой деструктивный контент.

Мизулина отметила, что после ее обращения блогер начал удалять посты.

Летом Тверской суд Москвы заключил под стражу рэп-исполнителя Павла Ивлева, выступающего под псевдонимом Паша Техник. Его арестовали на 13 суток из-за татуировок на теле, на которых была изображена запрещенная на территории России нацистская символика.

Позднее представитель артиста заявил, что Ивлеву придется перезабить татуировку, из-за которой он был арестован. Мужчина подчеркнул, что исполнитель, невзирая на рисунок на его теле, не поддерживает нацизм или фашизм.

Рэпер О'Войд чуть не поджег крышу здания во время съемок клипа