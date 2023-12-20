20 декабря, 17:55Шоу-бизнес
Глава Лиги безопасного интернета пожаловалась в МВД РФ на рэпера Пашу Техника
Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/techniquepashaa84
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД России из-за распространения рэпером и блогером Пашей Техником (настоящее имя Павел Ивлев) деструктивного контента. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
По ее словам, Паша Техник пропагандирует запрещенные вещества, рекламирует магазины по продаже наркотиков и распространяет порнографический и другой деструктивный контент.
Мизулина отметила, что после ее обращения блогер начал удалять посты.
Летом Тверской суд Москвы заключил под стражу рэп-исполнителя Павла Ивлева, выступающего под псевдонимом Паша Техник. Его арестовали на 13 суток из-за татуировок на теле, на которых была изображена запрещенная на территории России нацистская символика.
Позднее представитель артиста заявил, что Ивлеву придется перезабить татуировку, из-за которой он был арестован. Мужчина подчеркнул, что исполнитель, невзирая на рисунок на его теле, не поддерживает нацизм или фашизм.
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