Концерт Big Baby Tape в Нижнем Новгороде был отменен после жалобы Мизулиной

Фото: телеграм-канал Big Baby Tape

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина направила жалобу на рэп-исполнителя Big Baby Tape (Егор Ракитин), в связи с чем его концерт в Нижнем Новгороде был отменен. Об этом сообщили организаторы концерта в группе MILO Concert Hall на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что мероприятие должно было состояться 19 июля.

"К сожалению, мероприятие Big Baby Tape в Нижнем Новгороде 19 июля отменяется по независящим от организатора и артиста причинам. Купленные билеты можно вернуть в местах приобретения", – указано в сообщениии.

Ранее Мизулина заявляла, что ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проверяет рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко) на предмет пропаганды наркотиков. Отмечалось, что 27 июня в отношении артиста было возбуждено соответствующее дело об административном правонарушении.

До этого Петербургский суд постановил заблокировать ссылки на треки рэпера Scally Milano о наркотиках.

По информации экспертов, композиции содержат "информацию, формирующую позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами" и "пропагандирующую употребление наркотических средств".



Мизулина сообщила о случаях блокировки банковских счетов блогеров за неуплату налогов