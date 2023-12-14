Новое дело завели на певца Шарлота за сожжение паспорта РФ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/sharl.ot

Новое уголовное дело возбуждено на певца Эдуарда Шарлота в Самаре за сожжение паспорта России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник заявил, что дело завели по статье 325 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия").

22 ноября Шарлот прибыл в Санкт-Петербург. Его сразу же задержали и отвезли в отделение из-за сожжения российского паспорта.

После этого артист извинился за свои действия. С его слов, он поступил подобным образом из-за "осечки в понимании".

Позже певца арестовали за мелкое хулиганство на 13 суток. Полицейские заявили, что Шарлот нецензурно выражался в общественном месте, приставал к людям и кричал, а на замечания прохожих не реагировал.

По данным главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, следственное управление СК по Самарской области возбудило в отношении Шарлота сразу три уголовных дела: два из них по части 4 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), а также по статье 148 ("Оскорбление чувств верующих").

После Кировский районный суд Самары вынес решение об аресте Шарлота на 1 месяц и 25 дней, до 24 января следующего года. Певец и его адвокат не согласились с приговором судьи и подали апелляцию.