СК завел три уголовных дела в отношении певца Шарлота

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Уголовные дела завели в отношении певца Эдуарда Шарлота, ему вменяют сразу несколько статей. Об этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале.

По ее словам, следственное управление Следственного комитета по Самарской возбудило в отношении молодого человека сразу три уголовных дела: два из них по части 4 статьи 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма", а также по статье 148 "Оскорбление чувств верующих".

22 ноября Шарлот прибыл в Санкт-Петербург. Его сразу же задержали и отвезли в отделение. Певцу грозит до пяти лет лишения свободы за сожжение российского паспорта. Кроме того, молодого человека заподозрили в дискредитации ВС РФ.

На этом фоне Шарлот принес извинения за свои действия, а именно за сожжение паспорта РФ. По его словам, он поступил подобным образом из-за "осечки в понимании".

Позже певца арестовали за мелкое хулиганство на 13 суток. Правоохранители заявили, что Шарлот выражался нецензурной лексикой в общественном месте, приставал к гражданам и кричал, а на замечания людей не реагировал.

Между тем пранкеры Вован и Лексус показали видео с Шарлотом, на котором последний пообщался с "Владимиром Зеленским". Роль украинского лидера исполнил загримированный блогер Макс Комикадзе (Вусал Филимонов).

Пранкеры спросили у певца, может ли он принести присягу Украине. На это Шарлот ответил утвердительно. Спустя время певец проскандировал слова украинского гимна.