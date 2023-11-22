Певец Шарлот извинился за сожжение российского паспорта

Фото: Instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/sharl.ot

Певец Шарлот (Эдуард Шарлот) попросил прощения за свои действия, а именно за сожжение собственного паспорта РФ. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале, опубликовав видео с его извинениями.

"Я был ошибочно помешан на ложной информации. Простите, я больше так не буду", – объяснил исполнитель.

По его словам, он поступил подобным образом из-за "осечки в понимании". Сама Мизулина прокомментировала это видео и заявила, что певец, вероятно, неадекватно оценивает ситуацию.

В свою очередь, отец исполнителя, Валерий Шарлот, сообщил "Газете.ру", что не ожидал задержания сына в аэропорту Пулково после его прилета из Еревана, где тот временно жил. В связи с этим он подчеркнул, что готов оказать любую помощь сыну, поскольку у того даже нет адвоката.

"То, что он прилетает, я был в курсе, потому что вчера это широко освещалось, и мы ожидали этот момент. А вот то, что дальше последовало. Нужно было предположить, что что-то будет, но достоверно знать я не мог", – отметил отец Шарлота.

В ночь на 22 ноября певец прилетел в Санкт-Петербург. Сразу после его задержали и в увезли в отделение. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за сожжение российского паспорта.

Кроме того, в одном из своих видеороликов Шарлот критиковал российскую власть, на что обратила внимание Мизулина и попросила СК и МВД РФ проверить исполнителя на ряд нарушений законодательства страны.

В ноябре Шарлот заявил о желании вернуться в Россию, при этом рассказав, что у него нет денег на билет. По словам певца, он намерен приступить к созданию нового альбома.

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