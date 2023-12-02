Суд в Самаре арестовал певца Шарлота до 24 января

Фото: телеграм-канал "112"

Кировский районный суд Самары заключил певца Эдуарда Шарлота под стражу на 1 месяц и 25 дней. Об этом пишет ТАСС.

Судья Мария Елфимова уточнила, что артист останется за решеткой по 24 января 2024 года включительно.

22 ноября Шарлот прибыл в Санкт-Петербург. Его сразу же задержали и отвезли в отделение. Певцу грозит до пяти лет лишения свободы за сожжение российского паспорта. Кроме того, молодого человека заподозрили в дискредитации ВС РФ.

На этом фоне артист принес извинения за свои действия. По его словам, он поступил подобным образом из-за "осечки в понимании".

Позже певца арестовали за мелкое хулиганство на 13 суток. Правоохранители заявили, что Шарлот выражался нецензурной лексикой в общественном месте, приставал к гражданам и кричал, а на замечания людей не реагировал.

По информации главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, следственное управление СК по Самарской возбудило в отношении молодого человека сразу три уголовных дела: два из них по части 4 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), а также по статье 148 ("Оскорбление чувств верующих").