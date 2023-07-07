Представитель Паши Техника заявил, что рэпер перезабьет тату с нацистской символикой

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Рэп-исполнителю Павлу Ивлеву, который известен под псевдонимом Паша Техник, придется перезабить его татуировку, из-за которой он был арестован, заявил представитель исполнителя Марк. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, вместо Карлсона, который был изображен с нацистской символикой на месте пропеллера, Ивлев может набить татуировку в виде "Черного квадрата" художника Каземира Малевича.

"Паша выйдет из изолятора временного содержания и будем разговаривать. Думаю, естественно переделает. Не могу за него ничего сказать, будем разговаривать на эту тему. Она (татуировка. – Прим. ред.) была сделана, когда он был в не очень хорошем состоянии", – объяснил представитель рэпера.

Мужчина подчеркнул, что Ивлев, не взирая на рисунок на его теле, не поддерживает нацизм или фашизм.

Ранее Тверской районный суд Москвы заключил Ивлева под стражу на 13 суток за демонстрацию нацистской символики.

До этого рэпер был задержан сотрудниками полиции 6 июля из-за татуировок на теле, на которых была изображена запрещенная на территории России нацистская символика.

