Рэпера Пашу Техника заключили под стражу на 13 суток за демонстрацию нацистской символики

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Тверской районный суд столицы заключил под стражу рэп-исполнителя Павла Ивлева, выступающего под псевдонимом Паша Техник. Его арестовали на 13 суток за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

"Постановлением судьи <...> Ивлев Павел Николаевич был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", – указано в сообщении.

Отмечается, что Ивлев был задержан сотрудниками полиции 6 июля из-за татуировок на теле, на которых была изображена запрещенная на территории России нацистская символика.

Ранее Зеленоградский суд Москвы признал женщину виновной по этой же статье за то, что она демонстрировала на своем автомобиле символику в виде флага с бело-сине-белыми цветами, которая была размещена на государственном регистрационном знаке.

Флаг является символом украинского формирования "Легион "Свобода России" (террористическая организация, запрещенная в РФ), россиянка получила штраф за его демонстрацию.

Сама женщина объяснила, что со временем красная краска на государственном флаге РФ могла стереться с ее автомобильного знака. Ее супруг выразил мнение, что неизвестные могли специально закрасить красный цвет.

