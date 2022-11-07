Рэпера Пашу Техника снова госпитализировали с передозировкой

Фото: vk.com/kunteynir_alive

Днем 6 ноября в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как рэпер Павел Ивлев, известный как Паша Техник, дважды упал в обморок на улице. Позже стало известно о его госпитализации, сообщил телеканал РЕН ТВ.

На вопрос нарколога Ивери Казицкого рэпер ответил, что употреблял алкоголь и наркотики. По словам врача, сердечно-сосудистая система Паши Техника уже не реагирует на вещества. Несмотря на передозировку, его давление находится в пределах нормы.

В октябре Ивлев впал в кому после домашней вечеринки. Бывшая супруга рэпера Ева Карицкая сообщила, что на вечеринке Техник в компании друзей злоупотребил запрещенными веществами. Она пообещала подать в суд на тех, кто участвовал в этой тусовке, отметив, что за последний месяц у рэпера было несколько приступов эпилепсии.



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