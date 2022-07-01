Мужчина впал в кому после медитации в бассейне столичного фитнес-клуба

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Москвич впал в кому после медитации под водой в бассейне, сообщает газета "Известия".

Это случилось в столичном фитнес-клубе "Облака" 30 июня. Отмечается, что работники спорткомплекса делали замечания мужчине о том, что не стоит надолго погружаться под воду, однако он их не послушал.

В медучреждение он был доставлен уже с отеком легких. В настоящий момент врачи в реанимации борются за его жизнь.

Ранее стало известно, что в Москве 15-летнего мальчика доставили в больницу с разрывом легкого после прыжка с шестиметровой вышки в открытый бассейн.

По предварительным данным, подросток упал в воду плашмя, в медучреждении у него диагностировали разрыв одного легкого и ушиб второго.