Ребенок утонул в море в Махачкале, поиски второго продолжаются – МЧС

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Ребенок утонул в море в Махачкале, второго на данный момент ищут спасатели, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Дагестану.

В ведомстве уточнили, что в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Махачкале на пляже Березка тонут двое малолетних.

Четырнадцатилетнюю девочку вытащили из воды, однако спасти ее не удалось. В настоящее время идут поиски мальчика.

Ранее росгвардейцы спасли семерых человек в Керченском проливе. Во время первого инцидента группу отдыхающих из трех человек на самодельном плоту унесло от берега. Росгвардейцы отправились им на помощь на спасательном катере "СКАТ" и доставили их на берег. Чуть позже с другой группой людей произошел аналогичный случай.

Также была спасена одна пожилая женщина. В районе Молодежного пляжа она запуталась в рыболовной сети и чуть не утонула, однако военнослужащим удалось оперативно вытащить ее из воды.