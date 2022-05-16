Три рыбака провалились под лед на озере в Забайкалье

08:04
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Три рыбака провалились под лед на озере Иван в Читинском районе Забайкальского края. Об этом сообщает газета "Известия".
Как рассказал руководитель региональной поисково-спасательной службы Сергей Скрынник, один мужчина утонул. По его словам, рыбаки вышли на озеро утром 16 мая. В это время лед еще прочный.
"Однако из-за дневных температур лед тает и превращается в кашу", – пояснил Скрынник.
Ранее сообщалось, что в Бурятии за одни сутки зафиксировали сразу три случая провала автомобилей под лед. Никто не пострадал. Инциденты произошли сразу после того, как в республике установилась теплая погода.
Первый случай произошел недалеко от поселка Усть-Баргузин. Там водитель Mitsubishi Pajero проигнорировал запрещающие знаки и выехал на лед. В этот же день в селе Максимиха под лед частично провалились микроавтобус и пикап.
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