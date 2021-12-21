В Приморье более десятка машин ушли под лед. Рыбаки припарковали их на реке недалеко от берега. На кадрах видно, как автомобили начинают тонуть. В местном МЧС рыбакам в очередной раз напомнили об опасности выхода и выезда на тонкий лед. На данный момент в Приморье отмечаются неустойчивые температуры воздуха, периодически в отдельных районах края воздух прогревается до -3...0 градусов.

Служебный автомобиль губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово – Новокузнецк. Глава региона находился в машине и направлялся на встречу с семьями погибших на шахте "Листвяжная". Никто серьезно не пострадал.

В Зеленоградске кабинки на колесе обозрение раскачивались почти на 180 градусов из-за сильного ветра. При этом руководство заверило, что аттракцион абсолютно безопасен и выдержит любой ураган.

В Сочи горнолыжный курорт накрыла метель. На смотровых площадках – практически нулевая видимость. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Снегопад ожидается на склонах в течение нескольких суток. Туристов на это время призвали воздержаться от катания.

В Курске машина рухнула в яму посреди дороги. По словам очевидцев, никаких ограждений, бетонных блоков и сигнального освещения перед ней установлено не было.

В Иванове очевидцы сняли коммунальщиков, которые рисовали пешеходный переход в сильнейшую метель. А на Ямале белый медведь постучался в окно местным жителям.

В Новосибирской области местных жителей напугала статуя Снегурочки. Снимки быстро распространились в Сети и шокировали многих пользователей.

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