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Регионы

07:45

В Приморье более десятка машин ушли под лед

регионы видео Екатерина Фоменко Никита Пименов

В Приморье более десятка машин ушли под лед. Рыбаки припарковали их на реке недалеко от берега. На кадрах видно, как автомобили начинают тонуть. В местном МЧС рыбакам в очередной раз напомнили об опасности выхода и выезда на тонкий лед. На данный момент в Приморье отмечаются неустойчивые температуры воздуха, периодически в отдельных районах края воздух прогревается до -3...0 градусов.

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