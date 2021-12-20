Легковушка провалилась в яму на дороге в Курске

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В Курске легковой автомобиль провалился в дорожную яму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

В Сети появилось видео, на котором видно, как машина в правом ряду дороги совершает маневр и исчезает под землей. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на улице Павлова – там под эгидой курского филиала ПАО "Квадра" проходили ремонтные работы на ветхой тепломагистрали.

В момент происшествия за рулем ВАЗ-2112 находился мужчина 1996 года рождения. Он следовал в сторону улицы Радищева со стороны площади Перекальского.

В результате падения в яму машина перевернулась на крышу. Водитель покинул салон самостоятельно, а транспортное средство доставали при помощи крана.

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал найти и наказать виновных в инциденте, а также проверить качество проводимых работ.

В мае 2021 года несколько машин оказались под землей в результате провала грунта в Новороссийске. Сообщалось, что инцидент могли вызвать работы над котлованом поблизости.