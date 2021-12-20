Легковушка провалилась в яму на дороге в Курске

16:47
В Сети появилось видео, на котором видно, как машина в правом ряду дороги совершает маневр и исчезает под землей. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на улице Павлова – там под эгидой курского филиала ПАО "Квадра" проходили ремонтные работы на ветхой тепломагистрали.
В момент происшествия за рулем ВАЗ-2112 находился мужчина 1996 года рождения. Он следовал в сторону улицы Радищева со стороны площади Перекальского.
В результате падения в яму машина перевернулась на крышу. Водитель покинул салон самостоятельно, а транспортное средство доставали при помощи крана.
Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал найти и наказать виновных в инциденте, а также проверить качество проводимых работ.
В мае 2021 года несколько машин оказались под землей в результате провала грунта в Новороссийске. Сообщалось, что инцидент могли вызвать работы над котлованом поблизости.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: