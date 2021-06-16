В центре Москвы провалился асфальт

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Москве на Шлюзовой набережной около дома 18 провалился асфальт. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

На месте происшествия работает ремонтно-восстановительная бригада. Проехать по дороге можно пока только по крайним полосам в обоих направлениях.

В ведомстве призвали учитывать ограничения при поездках.

Ранее грунт провалился на проезжей части на пересечении Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского в столице. Тогда была закрыта одна полоса. На месте работали службы города.

