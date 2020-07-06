Асфальт провалился в районе метро "Аэропорт"

Видео: телеканал Москва 24

Москвичи сообщают, что рядом со станцией метрополитена "Аэропорт" провалился асфальт. Очевидцы происшествия поделились видео с места.

В ролике видно, что рядом стоят два автомобиля, которые могли пострадать в результате инцидента. Обстоятельства происшествия в настоящий момент неизвестны, на месте находятся оперативные службы города.

Место, где был провал асфальта, оцепили лентой, там установлено ограждение. Экстренные ведомства начали проверку.

Ранее движение на Хорошевском шоссе было восстановлено после провала грунта. Из-за ЧП на шоссе до этого оказались перекрыты три полосы.

Кроме того, весной очевидцы говорили о проседании асфальта на Волгоградском проспекте. По словам горожан, пострадала часть мостовой конструкции.