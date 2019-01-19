На месте провала грунта на Ферганской улице уложили дорожную подушку

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

На месте провала грунта на Ферганской улице уложили песочно-грунтовую дорожную подушку. После этого рабочие начнут укладку асфальта, передает телеканал Москва 24.

Участок Ферганской улицы от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина перекрыли утром 19 января из-за провала грунта. Это второй случай проседания грунта на Ферганской улице за пять дней – 15 января то же самое произошло в районе дома 2. Тогда было перекрыто движение на участке от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда.

В Транспортном комплексе столицы рекомендовали объезжать перекрытый участок по Сормовскому проезду или Рязанскому проспекту.

