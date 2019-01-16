Движение на Ферганской улице полностью восстановлено

Фото:ЦОДД

Движение транспорта на улице Ферганская восстановлено полностью. Последствия проседания грунта устранены, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Ранее в ЦОДД сообщили, что в районе дома 2 на улице Ферганская на проезжей части произошло проседание грунта.

В связи с этим было полностью перекрыто движение на участке от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда.

Отмечалось, что авария не повлияла на подачу отопления и водоснабжения в жилые дома.