На Ферганской улице произошел провал грунта

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Для проезда автомобилей полностью перекрыли Ферганскую улицу – от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда. Там произошел провал грунта, сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД.

"По Ферганской улице – от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда – полностью перекрыто движение. Причиной стал провал грунта", – уточнили в Госавтоинспекции. Объезд аварийного участка организован по Сормовскому проезду.

Движение по ул. Ферганской от ул. Академика Скрябина до Сурского проезда полностью перекрыто. Объехать этот участок можно по Сормовскому проезду в обе стороны, а также по Сурскому проезду и ул.Академика Скрябина. Схема тут: pic.twitter.com/KVgqc2WPwQ — ЦОДД (@gucodd) 15 января 2019 г.



Отмечается, что Ферганская улица является дублером Волгоградского и Рязанского проспектов. Она играет важную роль в транспортной системе юго-востока столицы.