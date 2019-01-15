На Ферганской улице произошел провал грунта

Для проезда автомобилей полностью перекрыли Ферганскую улицу – от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда. Там произошел провал грунта, сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД.
"По Ферганской улице – от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда – полностью перекрыто движение. Причиной стал провал грунта", – уточнили в Госавтоинспекции. Объезд аварийного участка организован по Сормовскому проезду.
Движение по ул. Ферганской от ул. Академика Скрябина до Сурского проезда полностью перекрыто. Объехать этот участок можно по Сормовскому проезду в обе стороны, а также по Сурскому проезду и ул.Академика Скрябина. Схема тут: pic.twitter.com/KVgqc2WPwQ
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