Провал грунта на улице Ферганская не повлиял на подачу отопления и водоснабжения

На месте проседания грунта на улице Ферганская начали проводить ремонт. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

Как сказано в сообщении, службы оперативно прибыли на место проседания грунта и уже приступили к ремонту.

"Коммунальные сети не повреждены, отключения потребителей от тепло- и водоснабжения не было", – добавили в ЦОДД.

Ранее сообщалось, что движение на участке улицы Ферганская от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда перекрыто из-за проседания грунта. ЦОДД предупредил москвичей, что объехать этот участок можно по Сормовскому проезду, по улице Академика Скрябина и Сурскому проезду.

Движение по ул. Ферганской от ул. Академика Скрябина до Сурского проезда полностью перекрыто. Объехать этот участок можно по Сормовскому проезду в обе стороны, а также по Сурскому проезду и ул.Академика Скрябина. Схема тут: pic.twitter.com/KVgqc2WPwQ — ЦОДД (@gucodd) 15 января 2019 г.

Ферганская улица – дублер Волгоградского и Рязанского проспектов. Она имеет большое значение для транспортной системы юго-востока Москвы.