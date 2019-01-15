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11:49

Провал грунта на улице Ферганская не повлиял на подачу отопления и водоснабжения

происшествия ЖКХ

11:49

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Фото: ЦОДД

На месте проседания грунта на улице Ферганская начали проводить ремонт. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

Как сказано в сообщении, службы оперативно прибыли на место проседания грунта и уже приступили к ремонту.

"Коммунальные сети не повреждены, отключения потребителей от тепло- и водоснабжения не было", – добавили в ЦОДД.

Ранее сообщалось, что движение на участке улицы Ферганская от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда перекрыто из-за проседания грунта. ЦОДД предупредил москвичей, что объехать этот участок можно по Сормовскому проезду, по улице Академика Скрябина и Сурскому проезду.

Ферганская улица – дублер Волгоградского и Рязанского проспектов. Она имеет большое значение для транспортной системы юго-востока Москвы.

происшествия ЖКХ

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