Участок Ферганской улицы в Москве перекрыт из-за проседания грунта

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Участок Ферганской улицы в Москве перекрыт из-за провала грунта. Это второй случай проседания за пять дней.

Как сообщается на странице Мосгортранса в Twitter, движение перекрыто от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина.

Выхино, внимание! Ферганская улица снова временно перекрыта (от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина). Пожалуйста, объезжайте этот участок. — Московский транспорт (@DtRoad) 19 января 2019 г.



В настоящий момент на место уже прибыли специалисты, ведутся ремонтные работы.

ЦОДД советует водителям учитывать эту информацию и искать пути объезда.

Провал грунта также произошел в районе дома 2 на улице Ферганская 15 января. Тогда в связи с произошедшим было полностью перекрыто движение на участке от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда. Отмечалось, что авария не повлияла на подачу отопления и водоснабжения в жилые дома.