Автомобиль провалился в яму на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Легковой автомобиль провалился в образовавшуюся на дороге метровую яму в Лефортово на юго-востоке Москвы. О происшествии сообщает РИА Новости со ссылкой на столичные экстренные службы.

"На двухполосной дороге напротив дома № 4 на улице 2-я Кабельная образовался провал грунта, в который упала легковая машина", – сообщил собеседник агентства. При этом никто не пострадал.

Машину уже достали. На месте провала грунта проводятся ремонтные работы. В пресс-службе префектуры ЮВАО уточнили, что произошло незначительное проседание грунта, куда попала задняя ось колес транспортного средства.

Ранее на улице Кабельная произошел провал грунта. В яму провалился автомобиль. В результате обвала грунта на улице Пятницкой никто не пострадал.

