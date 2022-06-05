Женщина погибла из-за сильных дождей на севере Франции – СМИ

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Женщина погибла во французском городе Руане из-за сильных дождей, сообщает радиостанция France Bleu.

По информации радиостанции, женщина лет тридцати оказалась зажатой под автомобилем рядом с вокзалом, на улице Верт. Затем она утонула.

Ранее сообщалось, что более двух миллионов человек пострадали в результате тропического шторма "Меги" на Филиппинах. В республике зафиксировали 560 наводнений и 89 оползней. Повреждены более 200 дорог. В нескольких городах наблюдались перебои с электричеством.

До этого наводнение произошло в ЮАР. Погибли более 300 человек. Самые сильные за последние 60 лет дожди обрушились на провинцию Квазулу-Наталь и ее мегаполис Дурбан. В регионе были разрушены более шести тысяч зданий, размыты автомобильные и железные дороги, обрушились десятки мостов.

