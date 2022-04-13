Более 300 человек стали жертвами наводнения в ЮАР

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По меньшей мере 306 человек погибли в результате наводнения в городе Дурбан на юго-востоке ЮАР. Об этом со ссылкой на пресс-службу местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщает агентство France Presse.

С 8 апреля Южно-Африканская республика находится под воздействием холодных воздушных масс Антарктиды. Самые сильные за последние 60 лет дожди обрушились на провинцию Квазулу-Наталь и ее мегаполис Дурбан.

В регионе разрушены более 6 тысяч зданий, размыты автомобильные и железные дороги, обрушились десятки мостов. В школах и вузах из-за стихии приостановлено обучение. Не работает ряд магазинов и банков. Во многих районах отсутствует электричество.

По данным синоптика национальной метеорологической службы Тавана Дипуо, слова которого приводит агентство, в некоторых частях Квазулу-Наталь за последние двое суток выпало более 450 миллиметров осадков, что составило почти половину от годовой нормы.

Ранее сильное наводнение произошло в Бразилии. Проливные дожди привели к оползням и наводнениям. В микрорегионе Лагос из-за непогоды перекрывали несколько автодорог. На одну из них обрушился мост. В муниципалитете Марика в результате наводнения разрушены несколько жилых домов.