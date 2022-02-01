11 человек стали жертвами наводнения в Эквадоре

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В Эквадоре 11 человек погибли в результате крупного наводнения. В столичном городе Кито фиксируется рекордный с 2003 года уровень осадков, сообщает News.ru.

От последствий стихии пострадали еще 32 человека. Проливные дожди затопили дорогу в столице. В настоящее время экстренные службы оказывают помощь гражданам, ликвидируют последствия наводнения.

Ранее тропический шторм прошел по юго-востоку Африки. Он затронул Мадагаскар, Мозамбик и Малави. От разгула стихии погибли по меньшей мере 46 человек.

В Мадагаскаре из-за оползней и наводнений 65 тысяч человек остались без жилья. Малави оказался сильно затоплен, вода прорвала дамбы и хлынула на автодороги. Большая часть страны осталась без электричества.

