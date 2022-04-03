Не менее 13 человек погибли из-за сильных дождей в Бразилии – СМИ

Фото: depositphotos/ginasanders

По меньшей мере 13 человек погибли в результате сильных дождей на южном побережье Рио-де-Жанейро в Бразилии, сообщает портал G1.

По информации издания, семь человек, которые были членами одной семьи, погибли в муниципалитете Парати. Еще пять человек, включая троих детей, стали жертвами непогоды в муниципалитете Ангра-дус-Рейс. Также известно об одном погибшем в Меските. По последним данным, не менее 6 человек остаются пропавшими без вести.

Сильные дожди в Бразилии начались 31 марта. Они привели к оползням и наводнениям. В микрорегионе Лагос из-за непогоды перекрывали несколько автодорог. На одну из них обрушился мост. В муниципалитете Марика в результате наводнения разрушены несколько жилых домов.

Ранее сильное наводнение произошло в Австралии. Пострадали 15 городов штата Квинсленд и 11 населенных пунктов штата Новый Южный Уэльс. По данным местных властей, на восточном и северо-восточном побережьях континента выпало порядка 80% годовой нормы осадков.

До этого 11 человек погибли в результате крупного наводнения в Эквадоре. В Кито зафиксировали рекордный с 2003 года уровень осадков. Проливные дожди затопили дорогу в столице.