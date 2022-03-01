Десять человек погибли в результате наводнений в Австралии

Фото: Queensland Fire and Emergency Services via AP

Число погибших в результате наводнений на восточном побережье в Австралии выросло до 10. Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает ТАСС. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

По словам чиновника, на выплату пособий пострадавшим из-за стихийного бедствия выделят более 3 миллионов австралийских долларов.

От наводнений пострадали 15 городов штата Квинсленд и 11 населенных пунктов штата Новый Южный Уэльс. Разрушена часть региональных автомагистралей. Уточняется, что в настоящий момент приказ об эвакуации получили порядка 60 тысяч человек.

По данным местных властей, на восточном и северо-восточном побережьях континента выпало порядка 80% годовой нормы осадков. По прогнозам синоптиков, дожди сохранятся до середины следующей недели.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре 11 человек погибли в результате крупного наводнения. Рекордный с 2003 года уровень осадков зафиксировали в столичном городе Кито. От последствий стихии пострадали еще 32 человека. Проливные дожди затопили дорогу в столице.