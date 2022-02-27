Шесть человек стали жертвами наводнения в Австралии

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Фото: depositphotos/ginasanders
Шесть человек погибли в результате наводнения в австралийском штате Квинсленд, сообщает Sydney Morning Herald.
По информации издания, тело шестого погибшего нашли после того, как его автомобиль утонул, еще один мужчина исчез после падения в реку Брисбен. Оперативные спасательные работы на воде продолжались все выходные. Ситуацию усугубили оползни и падающие деревья. В эвакуационных центрах находятся 1040 человек.
В материале уточняется, что юго-восточный Квинсленд готовится к очередному дню сильных дождей со штормами и сильными приливами. Ожидалось, что уровень реки Брисбен достигнет максимума в 2,7 метров, но в воскресенье, 27 февраля, он вырос до 3,1 метров.
Ранее в Эквадоре 11 человек погибли в результате крупного наводнения. В столичном городе Кито зафиусировали рекордный с 2003 года уровень осадков.
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