Шесть человек стали жертвами наводнения в Австралии

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Шесть человек погибли в результате наводнения в австралийском штате Квинсленд, сообщает Sydney Morning Herald.

По информации издания, тело шестого погибшего нашли после того, как его автомобиль утонул, еще один мужчина исчез после падения в реку Брисбен. Оперативные спасательные работы на воде продолжались все выходные. Ситуацию усугубили оползни и падающие деревья. В эвакуационных центрах находятся 1040 человек.

В материале уточняется, что юго-восточный Квинсленд готовится к очередному дню сильных дождей со штормами и сильными приливами. Ожидалось, что уровень реки Брисбен достигнет максимума в 2,7 метров, но в воскресенье, 27 февраля, он вырос до 3,1 метров.

Ранее в Эквадоре 11 человек погибли в результате крупного наводнения. В столичном городе Кито зафиусировали рекордный с 2003 года уровень осадков.