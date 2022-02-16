Россияне не пострадали при наводнении в Бразилии – МИД РФ

16 февраля, 22:02
Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo
Россияне не пострадали в результате наводнения в бразильском Петрополисе. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ДСКЦ МИД РФ.
Там уточнили, что из-за разгула стихии погибли 38 человек. Также в расположенном в 70 километрах от Рио-де-Жанейро Петрополисе фиксируются провалы на дорогах и обрушения зданий.
"По информации генконсульства РФ, пострадавших россиян нет", – отмечается в сообщении.
Соболезнования семьям погибших ранее выразили Владимир Путин и руководитель российского МИД Сергей Лавров.
Ранее также поступали сообщения о наводнении в Эквадоре. Там из-за разгула стихии погибли 11 человек. Еще 32 человека пострадали.
Ливни разрушили множество зданий в Рио-де-Жанейро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: