Россияне не пострадали при наводнении в Бразилии – МИД РФ

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Россияне не пострадали в результате наводнения в бразильском Петрополисе. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ДСКЦ МИД РФ.

Там уточнили, что из-за разгула стихии погибли 38 человек. Также в расположенном в 70 километрах от Рио-де-Жанейро Петрополисе фиксируются провалы на дорогах и обрушения зданий.

"По информации генконсульства РФ, пострадавших россиян нет", – отмечается в сообщении.

Соболезнования семьям погибших ранее выразили Владимир Путин и руководитель российского МИД Сергей Лавров.

Ранее также поступали сообщения о наводнении в Эквадоре. Там из-за разгула стихии погибли 11 человек. Еще 32 человека пострадали.

