Новости мира: более 60 человек застряли на трассе в Ливане из-за сильного снегопада

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Более 60 человек застряли на трассе в Ливане из-за сильного снегопада. В ловушке оказались в том числе женщины и дети. На помощь пришли военные. Они расчистили заносы, доставили людей в теплое укрытие, накормили, а затем помогли добраться до дома. 13 человек получили серьезное обморожение, их увезли в больницу. При этом пока горы засыпает рекордным количеством снега, в прибрежных районах идут ливни с грозами и градом. Они сопровождаются ураганным ветром с порывами до 24 метров в секунду.
Число жертв шторма "Ана" на юго-востоке Африки достигло 70 человек. Тайфун прошелся по Мадагаскару, Мозамбику и Малави. Стихия спровоцировала оползни и наводнения, а также разрушила десятки тысяч домов. На Мадагаскаре 110 тысяч человек остались без жилья, местные власти превратили в приюты школы и спортивные залы. Правительство Малави объявило режим стихийного бедствия. Значительная часть страны уже третьи сутки остается без электричества. А в Мозамбике от последствий тропического шторма пострадали около 500 тысяч человек.
В Малайзии сильные дожди размыли дорогиу пять автомобилей рухнули вниз. Как рассказали местные жители, они заметили огромную трещину на трассе и начали убирать машины. Им удалось передвинуть десять авто, но в какой-то момент раскол расширился и люди едва успели спастись. Один из водителей за секунду до падения смог выехать на своей машине из опасной зоны. Очевидцы сообщили, что никто не пострадал. Стихия обрушилась на западные районы страны. Сильный ветер сорвал крыши магазинов и вырвал с корнем десятки деревьев.
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