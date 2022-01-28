Автоэксперт рассказал, как избежать проблем при перестроении на заснеженной дороге

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Российским водителям дали советы, как безопасно перестраиваться из полосы в полосу на заснеженной дороге. Об этом рассказал руководитель отдела продаж одного из подразделений группы "Авилон" Павел Червяков в интервью агентству "Прайм".

Специалист посоветовал плавно выполнять любые маневры. В частности, на заснеженной дороге не следует резко крутить руль.

"Еще не рекомендую активно орудовать педалями газа и тормоза, чтобы не провоцировать потенциальный занос или потерю управления", – объяснил Червяков.

Эксперт также рекомендовал рассчитывать на ускорение, которое может случаться при перестроении из-за различий в приводе машины. По его мнению, полноприводные автомобили гораздо более устойчивы на заснеженных дорогах по причине того, что за поверхность цепляются сразу все четыре колеса.

Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов дал советы, как продлить жизнь шипованной резине. В частности, специалист посоветовал правильно хранить покрышки.

