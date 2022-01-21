Автоэксперт объяснил, как правильно вытащить машину из сугроба

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В зимних поездках на автомобиле важно иметь при себе набор инструментов, включающий лопату, антипробуксовочные цепи, трос и домкрат. Они пригодятся при попадании в снежную ловушку, рассказал директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Игорь Боярский.
В ситуации, когда машина застряла во дворе после снегопада, лишний снег с нее можно расчистить лопатой, а затем вытолкнуть с помощью других людей автомобиль из сугроба, рассказала эксперт. Он подчеркнул, что в этот момент важно не буксовать, чтобы не закопать машину еще сильнее.
"Если у вас машина "села" на днище, то вы можете воспользоваться домкратом и приподнять ее. Но на снегу это будет очень сложно сделать, так как домкрат тоже будет увязать в нем. Поэтому, если есть возможность, то сначала нужно положить какую-нибудь доску под сам домкрат", – приводит слова Боярского агентство "Прайм".
Если же автомобиль попал в снежную ловушку за чертой города, а дополнительных инструментов у водителя не оказалось, тогда, подчеркнул эксперт, можно использовать подручные средства. Например, положить ветки или доски под колесо, чтобы увеличить площадь покрытия и позволить машине выехать.
Ранее автоэксперт Максим Кадаков дал советы по уходу за автомобилем зимой. Он отметил, что в это время года важно, чтобы машина в любой момент завелась, поэтому автомобилистам нужно внимательно следить за аккумулятором.
Кроме того, Кадаков посоветовал водителям положить в салон резиновые коврики. По его словам, химические реагенты, используемые в зимний период, вредят лакокрасочному покрытию и внутренним полостям автомобиля.
Москвичам рассказали, как выбрать незамерзайку
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: