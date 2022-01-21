Автоэксперт объяснил, как правильно вытащить машину из сугроба

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В зимних поездках на автомобиле важно иметь при себе набор инструментов, включающий лопату, антипробуксовочные цепи, трос и домкрат. Они пригодятся при попадании в снежную ловушку, рассказал директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Игорь Боярский.

В ситуации, когда машина застряла во дворе после снегопада, лишний снег с нее можно расчистить лопатой, а затем вытолкнуть с помощью других людей автомобиль из сугроба, рассказала эксперт. Он подчеркнул, что в этот момент важно не буксовать, чтобы не закопать машину еще сильнее.

"Если у вас машина "села" на днище, то вы можете воспользоваться домкратом и приподнять ее. Но на снегу это будет очень сложно сделать, так как домкрат тоже будет увязать в нем. Поэтому, если есть возможность, то сначала нужно положить какую-нибудь доску под сам домкрат", – приводит слова Боярского агентство "Прайм".

Если же автомобиль попал в снежную ловушку за чертой города, а дополнительных инструментов у водителя не оказалось, тогда, подчеркнул эксперт, можно использовать подручные средства. Например, положить ветки или доски под колесо, чтобы увеличить площадь покрытия и позволить машине выехать.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков дал советы по уходу за автомобилем зимой. Он отметил, что в это время года важно, чтобы машина в любой момент завелась, поэтому автомобилистам нужно внимательно следить за аккумулятором.

Кроме того, Кадаков посоветовал водителям положить в салон резиновые коврики. По его словам, химические реагенты, используемые в зимний период, вредят лакокрасочному покрытию и внутренним полостям автомобиля.

