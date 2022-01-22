Автоэксперт назвал пять привычек, которые спасут водителю жизнь

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Руководитель отдела продаж одного из подразделений группы "Авилон" Павел Червяков рассказал о пяти важных привычках для водителей, которые могут спасти жизнь.
В первую очередь, подчеркнул эксперт, каждый автолюбитель, прежде чем сесть за руль, должен визуально проверить давление в шинах. Кроме того, следует сразу пристегнуться, а в ходе движения не отвлекаться на разговоры по телефону, курение и еду.
Водитель также не должен забывать про регулярное техобслуживание автомобиля, добавил Червяков. По словам эксперта, для того, чтобы исключить риски аварий, следует периодически проверять состояние тормозной системы, аккумулятора, ходовой части и уровень моторного масла.
На процесс управления автомобилем также влияет положение рук на рулевом колесе, подчеркнул автоэксперт, поэтому следует обращать на это внимание.
"Установлены правила, которые описаны во всех учебниках по вождению. Например, нужно придерживаться определенного угла сгибания локтя, учитывать, как правильно перекладывать руки при вращении рулевого колеса. В критической ситуации эти знания позволят водителю спасти свою жизнь и жизнь пассажиров", – приводит слова Червякова агентство "Прайм".
Ранее автоэксперт Игорь Боярский объяснил, как правильно вытащить машину из сугроба. По словам специалиста, в зимних поездках важно иметь при себе набор инструментов, включающий лопату, антипробуксовочные цепи, трос и домкрат.
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