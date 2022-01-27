"Московский патруль": в Москве задержали предполагаемого серийного похитителя гаджетов

В центре столицы полицейские задержали предполагаемого серийного похитителя гаджетов. Оперативники выяснили, что на счету у мужчины несколько краж.

На кадрах – один из эпизодов. Злоумышленник делал вид, что выбирал себе одежду. Но на самом деле следил за продавцом. Как только девушка отвлеклась на другую посетительницу, предполагаемый вор взял ее гаджет и ушел из магазина.

Арестовывать предполагаемого вора пока не стали, отпустив под подписку о невыезде. Сейчас оперативники выясняют, сколько еще человек он мог обокрасть по той же схеме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.