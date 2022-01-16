СК возбудил уголовное дело после пожара в ресторане в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в ресторане в центре Москвы, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи рассматривают несколько версий возникновения возгорания, в том числе неисправность электропроводки.

"Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая", – указано в материале.

Ранее проверку по факту происшествия организовала столичная прокуратура.

Пожар в двухэтажном здании ресторана, пристроенном к жилому дому на Шелепихинской набережной, произошел в ночь на 16 января. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В результате происшествия погиб мужчина 1993 года рождения, работавший в заведении поваром. Также пострадал охранник, он был госпитализирован.