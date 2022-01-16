Прокуратура организовала проверку после пожара в ресторане в центре Москвы

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Столичная прокуратура организовала проверку по факту пожара в ресторане на Шелепихинской набережной, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что пожар произошел около 04:00 в воскресенье, 16 января. По предварительным данным, в результате происшествия погиб мужчина 1993 года рождения, работавший в ресторане поваром. Также пострадал охранник 1979 года рождения, он был госпитализирован.

"В ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку исполнения требований федерального законодательства и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в ресторане по адресу Шелепихинская набережная дом 34, корпус 1, погибла женщина. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.