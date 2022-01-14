Движение в Зоологическом переулке перекрыто из-за пожара

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение по Зоологическому переулку от улицы Большой Грузинской до Новопресненского переулка перекрыто из-за пожара в одном из зданий. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

Возгорание произошло по адресу улица Большая Грузинская, дом 13. Там загорелось помещение пекарни.

В настоящее время несколько экипажей ДПС обеспечивают безопасность на месте ЧП.

"Наши сотрудники обеспечивают проезд спецтехники к месту пожара и осуществляют регулировочно-распорядительные действия", – говорится в сообщении.

Автомобилистов попросили быть внимательнее и выбирать пути объезда данного участка.

Ранее в Москве перекрывали движение по Октябрьской улице в районе Третьего транспортного кольца из-за пожара на Сущевском Валу. Там горела крыша одного из зданий.