Движение в Зоологическом переулке перекрыто из-за пожара

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Движение по Зоологическому переулку от улицы Большой Грузинской до Новопресненского переулка перекрыто из-за пожара в одном из зданий. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.
Возгорание произошло по адресу улица Большая Грузинская, дом 13. Там загорелось помещение пекарни.
В настоящее время несколько экипажей ДПС обеспечивают безопасность на месте ЧП.
"Наши сотрудники обеспечивают проезд спецтехники к месту пожара и осуществляют регулировочно-распорядительные действия", – говорится в сообщении.
Автомобилистов попросили быть внимательнее и выбирать пути объезда данного участка.
Ранее в Москве перекрывали движение по Октябрьской улице в районе Третьего транспортного кольца из-за пожара на Сущевском Валу. Там горела крыша одного из зданий.