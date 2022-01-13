Пожар в здании на Сущевском Валу локализован

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Пожар в здании на Сущевском Валу в столице локализован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе пожарных в 11:26 пожар был локализован на общей площади около 200 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что сведений о пострадавших не поступало.

Возгорание произошло по адресу Сущевский Вал, дом 46. Сообщалось, что горит крыша одноэтажной части здания и кафе, расположенное на верхнем этаже двухэтажной части.

В связи с произошедшим движение по дублеру ТТК ограничено. В настоящее время движение транспорта восстановлено на участке от улицы Образцова до Октябрьской по левой полосе.

