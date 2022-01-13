Движение по дублеру ТТК перекрыто из-за пожара на Сущевском Валу

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Движение по дублеру Третьего транспортного кольца перекрыто из-за пожара в нежилом здании на Сущевском Валу, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Уточняется, что возгорание произошло в здании по адресу улица Сущевский Вал, дом 46, строение 1.

На данный момент на месте ЧП работают оперативные службы города. Автомобилистов попросили по возможности объезжать данный участок дороги.

В настоящее время удалось частично восстановить по левой полосе движение по дублеру от улицы Образцова до Октябрьской улицы.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что горит крыша одноэтажной части здания и кафе, расположенное на верхнем этаже двухэтажной части. По предварительным данным, общая площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Ранее пожар произошел на складе на Рабочей улице в Химках. Позднее огонь перекинулся на склад с лакокраской в непосредственной близости от очага возгорания. Сообщалось, что площадь пожара достигла 2,7 тысячи квадратных метров.

