11:15
Уточняется, что возгорание произошло в здании по адресу улица Сущевский Вал, дом 46, строение 1.
На данный момент на месте ЧП работают оперативные службы города. Автомобилистов попросили по возможности объезжать данный участок дороги.
В настоящее время удалось частично восстановить по левой полосе движение по дублеру от улицы Образцова до Октябрьской улицы.
Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что горит крыша одноэтажной части здания и кафе, расположенное на верхнем этаже двухэтажной части. По предварительным данным, общая площадь пожара составляет 200 квадратных метров.
Ранее пожар произошел на складе на Рабочей улице в Химках. Позднее огонь перекинулся на склад с лакокраской в непосредственной близости от очага возгорания. Сообщалось, что площадь пожара достигла 2,7 тысячи квадратных метров.
Движение по дублеру ТТК перекрыто из-за пожара на Сущевском Валу
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