Один человек погиб при пожаре в ресторане в центре Москвы

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Пожар произошел в ресторане в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление источника в экстренных службах города.

Возгорание случилось в двухэтажном здании, пристроенному к жилому дому 34, корпус 1, на Шелепихинской набережной.

"В одном из помещений найдена погибшая", – рассказал источник.

Еще один человек пострадал при пожаре. При этом он сумел самостоятельно выбраться из горящего здания, а после был госпитализирован.

Общая площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. В данный момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Ранее пожар произошел по адресу улица Большая Грузинская, дом 13. Там загорелось помещение пекарни.

В результате случившегося было временно перекрыто движение транспорта по Зоологическому переулку от улицы Большой Грузинской до Новопресненского переулка.