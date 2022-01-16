Один человек погиб при пожаре в ресторане в центре Москвы

04:58
Фото: Москва 24
Пожар произошел в ресторане в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление источника в экстренных службах города.
Возгорание случилось в двухэтажном здании, пристроенному к жилому дому 34, корпус 1, на Шелепихинской набережной.
"В одном из помещений найдена погибшая", – рассказал источник.
Еще один человек пострадал при пожаре. При этом он сумел самостоятельно выбраться из горящего здания, а после был госпитализирован.
Общая площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. В данный момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
Ранее пожар произошел по адресу улица Большая Грузинская, дом 13. Там загорелось помещение пекарни.
В результате случившегося было временно перекрыто движение транспорта по Зоологическому переулку от улицы Большой Грузинской до Новопресненского переулка.
Пожар произошел в здании на Большой Грузинской улице в Москве
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