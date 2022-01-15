Пять человек погибли при пожаре под Ростовом

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Пять человек погибли в результате возгорания в частном жилом доме в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Пожар ликвидирован на площади 48 квадратных метров, при разборе завалов обнаружены фрагменты пяти тел погибших", – рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что горел одноэтажный кирпичный дом, расположенный в поселке Глубокий Каменского района Ростовской области. Возгорание привело к частичному обрушению кровли здания.

Ранее, 9 января, семья из пяти человек погибла в результате пожара в частном доме в городе Шарья Костромской области. По данному факту СК возбудил уголовное дело.

