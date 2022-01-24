Шиномонтаж загорелся в Красноярске

В Красноярске загорелся шиномонтаж. В МЧС сообщили, что площадь пожара – 50 квадратных метров.

Угрозы его распространения нет, пожар удалось локализовать. Информация о пострадавших не поступала.

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