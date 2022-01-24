ДТП с участием 7 автомобилей произошло на МКАД – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На северо-востоке МКАД произошла авария с участием семи автомобилей. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Уточняется, что ДТП случилось поздно вечером 23 января в районе 91-го километра. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также сообщается, что из-за аварии на нескольких полосах дороги образовался затор. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в районе развязки с проспектом Мира автомобиль Nissan X-Trail совершил наезд на остановившийся у края дороги Daewoo Matiz. В результате ДТП один человек погиб, двоим потребовалась медпомощь.

До этого на внутренней стороне 69-ого километра МКАД столкнулись три большегруза. Одну фуру развернуло поперек дороги. Из-за этого пришлось перекрыть для движения несколько полос.