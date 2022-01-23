Движение восстановлено на Северо-Восточной хорде после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение восстановили в районе ДТП с участием двух автомобилей на Северо-Восточной хорде. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"Движение восстановлено", – указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что автомобиль "Nissan X-Trail" совершил наезд на остановившийся у края дороги "Daewoo Matiz" в районе развязки с проспектом Мира

Водитель транспортного средства также сбил водителя и пассажиров легковой машины. В результате ДТП один человек погиб, двоим потребовалась медпомощь.